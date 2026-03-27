Кая Калас ще посети Киев във вторник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че планира да посети Киев на 31 март, заедно с други външни министри на държави членки на ЕС, за да се срещнат с украинския външен министър Андрий Сибига, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тя добави, че дипломатите ще обсъдят подкрепата на ЕС за Украйна.

„Също така ще излезем с ясно изявление, по-конкретно, че Русия трябва да бъде държана отговорна за военните си престъпления,“ сподели Калас в публикация в Екс.