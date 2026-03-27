Осъдиха руснак за нападение, на което по видеовръзка свидетел е станал Барън Тръмп

Руснак беше осъден днес на четири години затвор за нападение над приятелката си в Лондон – побой, на който свидетел по видеовръзка става Барън Тръмп, най-малкият син на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Матвей Румянцев беше признат за виновен на 28 януари за нападение с причинена телесна повреда, но бе оправдан по обвиненията за изнасилване и душене. Той също беше осъден и за възпрепятстване на правосъдието, след като е пратил писмо до жертвата си от затвора, искайки от нея да оттегли обвиненията. Според съдията по делото Джоел Бенатан Румянцев е „напълно непокаял се“, „отдал се на ревността“ и продължаващ „да обвинява ищеца за всичко случило се“.

По време на нападението на 18 януари м.г. Румянцев под въздействието на алкохол нанася побой над жертвата, която остава анонимна в съответствие с британския закон, когато той изпитва ревност заради приятелството ѝ с Барън Тръмп. Тя се е запознала с президентския син, който живее в САЩ, в социалните мрежи.

По време на нападението Румянцев отговаря на видеопозвъняване от Барън Тръмп на телефона на жертвата и включва камерата, за да я покаже плачеща на пода.

Синът на президента се обажда на полицията в Лондон и иска помощ за жената. Полицията пристига на място и арестува Румянцев, рецепционист, живеещ в Лондон. Извършителят призна, че е изпитал ревност от Тръмп, но се е почувствал зле за него, защото е мислил, че неговата приятелка го подвежда.

По време на процеса защитата на подсъдимия заяви, че Тръмп не е знаел, че жената е имала приятел и се усъмниха какво може да е видял по време на клипа с продължителност няколко секунди. Според адвоката жената е използвала връзките си с Тръмп, за да накара приятеля си да ревнува „в изпълнена с драми връзка“.

Барън Тръмп не е давал показания по случая.