Путин: За кризата в отношенията с Русия са виновни предишното ръководство на САЩ и ЕС

Предишната американска администрация и ръководството на водещите страни от ЕС са виновни за това, че руско-европейските отношения са в криза, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и БТА.

Той каза това на заседание във видеоконферентен формат с постоянните членове на Съвета за сигурност на страната, посветено на дейността на руската дипломация на европейско направление.

„Не по наша вина отношенията на Русия със страните от Европа се намират в криза“, заяви Путин. „Никога не сме се отказвали от развитие на тези отношения, от възстановяването им“, допълни той.

„Позоваването на украинските събития тук няма достатъчни основания. Самата европейска криза се случи по вина на предишната американски администрация и редица водещи европейски държави“, заяви руският президент.

Според него „поддържаната от Запада“ смяна на властта в Украйна през 2014 г, наречена от него „държавен преврат“, дава начало на „поредицата трагични събития, които и до момента се случват в Украйна“.