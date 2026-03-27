ООН: Има реална опасност от хуманитарна катастрофа в Ливан

Ситуацията в Ливан е "изключително обезпокоителна" и съществува действителна опасност от възникването на хуманитарна катастрофа, предупреди днес Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН). Комисариатът изрази за положението на повече от милион разселени жители в Ливан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Установяваме, че тук в Ливан хуманитарната криза се влошава обезпокоително бързо", заяви Каролина Линдхолм Билинг, представителят на ливанското представителителство на ВКБООН по видеовръзка пред журналисти, намиращи се в Женева.

"Ситуацията в страната остава изключително притеснителна и опасността от възникването на хуманитарна катастрофа е много голяма", допълни Билинг.

"Повече от 136 000 разселени жители са настанени в 660 общи убежища, повечето от които са училища, до голяма степен пренаселени. Въпреки че са избягали от (бойните действия), хората вече не се чувстват в безопасност. Семействата живеят в постоянен страх, а психологическите последствия, най-вече за децата, ще продължават да оказват влияние много след края на текущия конфликт", подчерта Билинг.

В Южен Ливан разрушаването на стратегически мостове от Израел е довело до изолацията на повече от 150 000 души и до значителното ограничаване на хуманитарната помощ.

По оценка на Върховния комисариат на ООН за бежанците в Ливан, от 2 март тази година повече от един милион души са били принудени да напуснат домовете си.

От своя страна, Световната здравна организация, която се изправя пред нарушения във въздушния и морския транспорт, засягащи логистичната ѝ база за спешно хуманитарно подпомагане в Дубай, обяви, че вече е изпратила първия си сухопътен хуманитарен конвой за Ливан.

Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец обяви, че ЛЧК раздава помощи за домакинствата, които включват одеяла, матраци, храна, хляб и питейна вода.

"Между 2 и 23 март екипите на ЛЧК са извършили 2754 мисии за спешна помощ и 11 спасителни операции в градска среда", уточни говорителят на Международната федерация Томазо дела Лонга, като допълни, че хуманитарната организация е първата, която осигурява спешна помощ и е въвела план за спешни кръвопреливания, който трябва да подсигури снабдяването с кръв на болниците в Ливан.