„Вашингтон Пост": САЩ са изразходили стотици ракети...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Хакери, свързани с Иран, твърдят, че са пробили имейла на шефа на ФБР

Каш Пател КАДЪР: Екс/@FBIDirectorKash

Свързани с Иран хакери обявиха, че са хакнали личната електронна поща на директора на ФБР Каш Пател и публикуваха негови снимки и лични данни в интернет, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

На сайта си хакерската група "Хандала Хак Тийм" съобщи, че Пател "сега ще открие името си в списъка на успешно хакнатите от нея жертви".

Ройтерс не бе в състояние да потвърди автентичността на публикуваните от хакерската група имейли, но някои от качените в интернет материали изглеждат като смесица от лична и професионална кореспонденция от периода между 2010 г. и 2019 г.

Служител на Министерството на правосъдието на САЩ потвърди пред Ройтерс, че принадлежащи на Пател имейли са били хакнати, но не даде повече подробности.

Нито Федералното бюро за разследване, нито хакерите засега са отговорили на искането на Ройтерс за коментар.

Каш Пател КАДЪР: Екс/@FBIDirectorKash

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

