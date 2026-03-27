„Вашингтон Пост": САЩ са изразходили стотици ракети...

Русия включи носител на "Оскар" в списъка си с чуждестранни агенти

3792
Павел Таланкин КАДЪР: Екс/@nexta_tv

Русия определи  като „чуждестранен агент“ Павел Таланкин, бивш училищен видеограф, чиито филм „Г-н Никой срещу Путин“ спечели наградата „Оскар“ за най-добър пълнометражен документален филм по-рано този месец, предаде Ройтерс.

Името на Таланкин беше включено днес в списъка на чуждестранните агенти на руското министерство на правосъдието, пише БТА. 

Лицата, включени в този списък, са подложени на тежки административни изисквания и ограничения върху доходите си в Русия. Те са задължени да обозначават с етикет „чуждестранен агент“ публикациите си в социалните мрежи и всякакви други създадени от тях материали.

