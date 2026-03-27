Българин е арестуван на летището в Атина за контрабанда на цигари

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Гръцките власти задържаха 19-годишен български гражданин за контрабанда на тютюневи изделия на летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, съобщи електронното издание на в. "Катимерини". 

Задържането е извършено в ранните часове на деня от служители на полицията на летището, след получена оперативна информация. Младият мъж е пристигнал с полет от Египет и е бил проверен в зоната за пристигащи. При извършената проверка на него и багажа му са открити 4 650 пакета цигари и 12 пластмасови опаковки с общо 12,3 килограма тютюн, които са били без необходимия акцизен бандерол.

Нелегалните тютюневи изделия са конфискувани, а срещу българския гражданин е образувано досъдебно производство за нарушение на националното митническо законодателство на Гърция.

При друг случай гръцките митнически власти са конфискували 43 килограма контрабандни хавански пури на приблизителна стойност от 440 000 евро на международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, предаде гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА. 

