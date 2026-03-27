Етичната комисия на Камарата на представителите: Конгресменка от Флорида е допуснала 25 нарушения

Етичната комисия на Камарата на представителите на САЩ заяви днес, че е установила, че конгресменката от щата Флорида Шийла Шерфилъс-Маккормик от Демократическата партия е извършила множество нарушения на правилата и етичните стандарти на долната камара на американския Конгрес, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

След продължило повече от седем часа заседание комисията, която е съставена от четирима демократи и четирима републиканци, заключи че конгресменката е извършила 25 етични нарушения и каза, че ще препоръча наказание през идните седмици.

Обвиненията срещу конгресменката бяха повдигнати във връзка с милиони долари, които тя е получила от фирма на свои роднини в сферата на здравеопазването, след като щатското правителство на Флорида е надплатило средства за справяне с последиците от бедствия. Тя е обвинена, че е използвала тези пари, за да финансира предизборната си кампания през 2022 г. чрез мрежа от компании и роднини.

Конгресменката, която в момента води предизборна кампания за четвърти мандат като представителка на избирателен район в югоизточната част на щата Флорида, отрича да е извършила нещо нередно, а адвокатът ѝ остро разкритикува публичното заседание на етичната комисия - първото открито заседание от близо 15 години.

Решението на етичната комисия би могло да доведе до вот за нейното отстраняване и да предизвика разделения сред редиците на демократите, които се надяват да си върнат контрола над Камарата на представителите на междинните избори през ноември, отбелязва АП.

Срещу конгресменката Шийла Шерфилъс-Маккормик е заведено и федерално съдебно дело по обвинения, че е използвала присвоените 5 млн. долара от фонда за справяне с последиците от пандемията от КОВИД-19, за да си купи диамантен пръстен. Тя не се признава за виновна по тези обвинения и защитата ѝ каза, че се очаква през следващите месеци да бъде даден ход на делото.