Служители на евроинституци и НАТО са били обект на китайска шпионска операция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шпионска операция на китайските разузнавателни служби се е опитала да стигне до поверителни сведения за Европейския съюз и НАТО, като е вербувала европейски служители посредством фалшиви профили в приложението "ЛинкедИн", разкри европейски представител на службите за сигурност, цитиран от Франс прес и БТА.

Представителят посочва, че операцията е била извършена от китайското Министерство на държавната сигурност, като по този начин потвърди информациите, разпространени от френската медия "Интелиджънс Онлайн" и белгийски медии.

Китайски шпиони, които са действали с фалшиви профили в приложението "ЛинкедИн", са се свързвали с десетки служители на европейските институции или НАТО.

По-голямата част от тези служители са били успешно завербувани във Франция, Белгия, Великобритания, Нидерландия и Италия.

Благодарение на тази операция "Китай се е сдобил с голямо количество информация и разузнавателни сведения", заяви белгийската министърка на правосъдието, отговаряща за Северно море Анелис Верлинден, потвърждавайки изявленията си пред белгийския в. "Л'Еко".

"В продължение на години, благодарение на изкусно изработена система, агенти на китайското разузнаване са се свързвали с различни служители на институции, университетски преподаватели и други влиятелни личности", изтъкна Верлинден.

"Докато в миналото подобни мисии се изпълняваха от "специалисти", в наши дни възможностите на интернет и многобройните социални мрежи представляват благоприятна среда за големите държави, където те могат да убеждават хора по прикрит начин и срещу заплащане да се занимават с шпионаж и да разпространяват пропаганда", допълни белгийската министърка.

Така например "Кевин Чжан", един от особено активните фалшиви профили в "ЛинкедИн" е твърдял, че е директор на фиктивната консултантска фирма "Ориентал Кънсълтинг" със седалище в Хонконг.

Първоначално шпионите са поръчвали на вербуваните служители да изготвят доклади или анализи срещу заплащане преди да изискат от тях непубликувана или дори "поверителна" информация.

Завербуваните служители са получавали по няколко стотици, а в други случаи дори по няколко хиляди евро.

Темите, които китайските разузнавателни служби са разглеждали с приоритет, са били свързани със санкциите и други мерки на ЕС, отнасящи се до Китай, или стратегията на НАТО в Азия и най-вече стратегията на алианса по отношение на Тайван, уточни Верлинден.