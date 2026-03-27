„Вашингтон поуст“: САЩ са изразходили стотици ракети „Томахок“ срещу Иран

Американска подводница изстрелва ракета “Томахок” .

Въоръжените сили на САЩ са изстреляли повече от 850 крилати ракети „Томахок“ (Tomahawk) през продължаващата вече четири седмици война срещу Иран, изразходвайки скъпите оръжия с темпо, предизвикващо безпокойство у някои служители в Пентагона, както и дискусии как да бъдат осигурени още ракети, съобщи в. „Вашингтон поуст“, като се позова на свои източници.

„Въоръжените сили на САЩ разполагат с повече от достатъчно боеприпаси и запаси от оръжия не само да изпълнят, а дори да преизпълнят целите на операция „Епичен гняв“, поставени от президента (Доналд) Тръмп“, посочи прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит, помолена от Ройтерс за коментар на публикацията на „Вашингтон Пост“.

„Въпреки това президентът Тръмп винаги е бил изключително концентриран върху (укрепването) на нашите Въоръжени сили и той ще продължи да призовава отбранителната промишленост производството на американски оръжия – а те са най-добрите в света – да бъде ускорено“, допълни Левит.

Министерството на отбраната на САЩ засега не е коментирало, съобщава БТА. 

