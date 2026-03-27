Още един кмет от турската опозиция е задържан по обвинения в корупция

Кметът на западния турски град Ушак Йозкан Ялъм, който е от основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП), е задържан днес заедно с други 11 лица, обвинени в корупция и манипулиране на търгове, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА.

По информация на Главната прокуратура на Истанбул операцията по задържането на заподозрените е извършена след разследване, установило, че търговете на община Ушак са били манипулирани чрез схеми с дублирани фактури, а получените разлики са събирани като подкупи. Според прокурорите лицата са участвали и в събиране на големи суми в брой под формата на „дарения“, които са били предавани без официални разписки и са били присвоявани незаконно.

При отделна акция, ръководена от Главната прокуратура на Мармарис (окръг Мугла), по обвинения в корупция днес са задържани други 13 лица, сред които е заместник-кметът на курортния град Йозгюр Хан. Според обвинителния акт на прокуратурата „определени служители от общината са координирали незаконни практики чрез трети лица и са получили финансови облаги в замяна“.

Арестите са част от мащабна кампания на турските власти за разследване на общини, управлявани от НРП, в рамките на която до момента са задържани редица общински служители и кметове от опозиционната партия, сред които и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе задържан на 19 март 2025 г.

Новината идва на фона на продължаващия съдебен процес срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми, включително още няколко кметове от НРП, който започна на 9 март. Според обвинителния акт на турската прокуратура, организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на истанбулската община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“, „укриване на доказателства за престъпление“ и др., като за него прокурорите искат присъда до 2352 години затвор.