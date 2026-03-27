Германският външен министър: Подкрепата за Украйна не трябва да отслабва заради войната в Иран

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул предупреди, че подкрепата за Украйна не трябва да отслабва заради войната в Иран, предаде ДПА.

"Не трябва да има компромиси относно поддържането на способностите за отбрана на Украйна", подчерта Вадефул след среща на върха със свои колеги от страните членки на Г-7 в Абатство Во дьо Серне във Франция, в която взе участие и държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

В противен случай ситуацията ще бъде от полза само за руския президент Владимир Путин, посочи Вадефул, цитиран от БТА.

"Путин цинично се надява ескалацията в Близкия изток да отклони вниманието ни от престъпленията, които той извършва в Украйна. Не трябва да позволим този негов ход да успее", допълни германският министър, като уточни, че натискът върху Русия трябва да остане силен чрез санкции, операции срещу руския сенчест флот и ограничения за руския енергиен сектор.

По отношение на конфликтите в Украйна и Иран Вадефул изтъкна, че за в бъдеще ще е напълно ясно, че противовъздушната отбрана ще изиграе съществена роля. В тази насока той обяви, че германските въоръжени сили планират да се сдобият с повече оръжия за противовъздушна отбрана.

Вадефул призова също така САЩ, които временно облекчиха санкциите срещу продажбата на суров руски петрол, да поемат съответната отговорност.

Германският външен министър уточни също, че между Германия и САЩ няма разногласия по отношение на войната в Иран.

"Икономическите последици вече оказват силен натиск навсякъде, особено в Европа. В тази връзка ние обсъдихме тези въпроси много внимателно и между двете страни няма никакви разногласия. От страна на САЩ не е имало и няма да има молба за германско военно участие преди края на военните действия в Близкия изток", увери Вадефул.

По време на срещата на върха на страните членки на Г-7 Вадефул призова Иран да започне "сериозни преговори" със САЩ.

"Иранският режим би постъпил разумно, ако започне сериозни преговори със САЩ сега, когато са налице предпоставки за подобен род дискусии", каза той.