Доналд Тръмп приветства решението на МОК за транссексуалните жени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства решението на Международния олимпийски комитет (МОК) да забрани отсега нататък на транссексуални жени да се състезават при дамите на спортни състезания, предаде ДПА, цитирана от БТА.

МОК обяви вчера, че решението е взето, за да „защитава справедливостта, безопасността и почтеността в женския спорт“. От Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. нататък, всички атлети, които искат да се състезават на тях, ще трябва да преминат през еднократен генетичен тест, за да могат да се квалифицират за женската категория.

Това правило отговаря на указ, приет от Тръмп през февруари 2025, относно транссексуални жени, участващи в женски спортни събития.

„Поздравления на Международния олимпийски комитет за тяхното решение да забранят на мъже да участват в женски спортове. Това се случва единствено заради моя влиятелен указ, застъпващ се за жените и момичетата!“, заяви късно вчера Тръмп в публикация в Трут соушъл.

Решението на МОК дойде след процес на проверка на правилата си относно пола на участниците, която започна след Олимпийските игри в Париж през 2024 г., когато боксьорките Имане Хелиф от Алжир и Лин Ю-Тинг от Тайван спечелиха златни медали, година след като бяха дисквалифицирани от световното първенство за предполагаемо неуспешно полагане на тестове, позволяващи допускането им.

Тогава МОК е обявил, че Хелиф и Лин са можели да се състезават, защото са родени и се идентифицират като жени.