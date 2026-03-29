Април: Всички гледат Унгария, светът си спомня за “Чернобил” (Графика)

Предстоящите световни събития за април обещават турбулентен месец. Сред водещите събития ще са парламентарните избори в Унгария, където премиерът Виктор Орбан цели победа срещу основния си опонент Петър Магяр. Освен това вот предстои в няколко индийски щата. Пионерът в персоналните компютри "Епъл" отбелязва 50 г. от създаването си от Стив Джобс, Стив Восняк и Роналд Уейн в Лос Алтос, Калифорния. Украйна отбелязва 40 г. от най-тежката ядрена катастрофа в Чернобил, а в света отново расте риска от ядрено въоръжаване.