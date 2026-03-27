Иран: Наши ядрени съоръжения бяха атакувани

Ядрени обекти в централната част на Иран са били обект на удари, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че ударите са били нанесени часове, след като Израел заяви, че атаките „ще ескалират и ще се разширят“.

По данни на иранската новинарска агенция ИРНА обект на ударите са били завод за производство на концентрат от уранова руда или така наречената жълта торта (концентрат от уранова руда, от който са премахнати примесите - бел. ред.).

По данни на Франс прес ударите на САЩ и Израел са поразили ядрен реактор с тежка вода в централната част на Иран, съобщиха ирански медии. Според тях става дума за комплекса с тежка вода в Хондаб (новото име на реактора в Арак), отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Иранските медии уточняват, че ударите не са довели до жертви, нито са предизвикали повишаване на нивата на радиация.