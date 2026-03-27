Тръмп: ЦРУ ми каза, че Моджтаба Хаменей е гей (Обзор)

Републиканци недоволни от президента

Нараства напрежението в партията на президента на САЩ Доналд Тръмп, докато се кроят плановете за разполагане на войски на територията на Иран.

Редица лоялни на републиканеца политици от движението MAGA напуснаха преждевременно брифинг на Пентагона за операциите срещу Техеран. Обясниха, че са били подведени от Белия дом по отношение на конфликта. След това призоваха техния съпартиец - сенатор Линдзи Греъм, да бъде отстранен от ситуационната стая в Белия дом за координация на военните действия. Причината била, че Греъм не спирал да се хвали, че успял да убеди Тръмп да нападне Иран.

Това се случва в момент, когато САЩ обмислят мащабно разполагане на войски, което би включвало пехота и бронирани машини. Около 5000 американски морски пехотинци и няколко хиляди парашутисти от 82-а въздушнодесантна дивизия вече се отправят към Близкия изток. Целта е завземането на ключовия петролен център о. Харг.

Освен това Тръмп обяви, че е отложил бомбардировките по енергийната инфраструктура на Иран до 6 април. Твърди, че решението му е по искане на Техеран. “Разговорите продължават и въпреки погрешните твърдения вървят много добре”, каза той.

По-късно в интервю за “Фокс” републиканецът заяви, че според ЦРУ новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е гей. “Е, агентите наистина ми докладваха това за него. Ще му бъде много лош старт в тази конкретна страна”, коментира републиканецът. Тръмп преди това е наричал Хаменей “лека категория” и “неприемлив” избор за лидер на Иран.

