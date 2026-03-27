Марко Рубио: Очакваме военната операция в Иран да приключи до седмици, а не месеци

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ очакват военната операция в Иран да приключи до седмици, а не месеци, след като се срещна с външните министри от страните членки на Г-7 във Франция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На срещата на върха на външните министри, която се състоя в абатство Во дьо Серне близо до Париж, Марко Рубио посочи също, че Иран може да въведе такса за преминаването на Ормузкия проток, която според него би била недопустима.

Американският държавен секретар не отправи молба към своите колеги от държавите от Г-7 да изпратят кораби за охраната на протока, но ги помоли да се подготвят за ролята си, която ще трябва да изиграят след края на конфликта в Близкия изток.

Американският президент Доналд Тръмп и висши представители на Белия дом са били информирани чрез посредници, че Иран ще отговори по-късно днес на американския план за план за примирие, посочва източник, запознат с преговорите.

Иран все още разглежда плана от 15 точки, който включва искания, вариращи от прекратяването на иранската ядрена програма до ограничаване на разработването на ракети и фактическото предаване на контрола над Ормузкия проток.

По отношение на Украйна държавният секретар Марко Рубио отхвърли твърдението на украинския президент Зеленски, според което САЩ са предложили гаранции за сигурност на Украйна само при условие че тя предаде региона на Донбас.