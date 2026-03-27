ООН призовава да се съберат 80 млн. долара за бежанците в Иран

ООН отправи призив за набиране на средства в размер на 80 млн. долара за финансиране на няколко от своите агенции с цел да се отговори на "спешните хуманитарни нужди" на близо два милиона бежанци и на общностите, които ги приемат в Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Иран е страната, която приема най-голям брой бежанци в света и има значителна мигрантска общност, включваща афганистанци (4,5 милиона афганистанци според правителствени източници - бел. АФП) и стотици хиляди иракчани по данни на ООН.

"Неотдавнашната ескалация на конфликта поставя бежанците и приемащите ги общности в Иран в критична ситуация. Те са изправени пред проблеми със сигурността, загуба на работа, психологически стрес и спешна нужда от подслон", подчерта говорителят на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) Бабар Балох на пресконференция в Женева.

"Нашите колеги от хуманитарните организации, под егидата на ВКБООН, току-що изготвиха междуведомствен план за спешно реагиране относно бежанците с цел да се подпомогнат 1,8 милиона бежанци (включително афганистанците) и един милион души от иранските общности, които ги приемат и са засегнати от ескалацията на конфликта", добави говорителят.

Според ВКБООН този призив има за цел да събере спешно 80 млн. долара, за да отговори на „неотложните хуманитарни нужди от март до май 2026 г."

"Конфликтът постави на сериозно изпитание националните системи за социално подпомагане, а нуждите от закрила нарастват значително", каза още говорителят на ВКБООН.

"Нека да не забравяме, че в Иран повечето афганистански бежанци живеят в центровете на градовете и че всички те са засегнати. Всеки ден получаваме хиляди отчаяни обаждания от афганистанци, които молят за нашата помощ и подкрепа", добави Балох.