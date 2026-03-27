Тайгър Уудс е участвал в катастрофа с преобърната кола във Флорида (Снимка)

Прочутият голф играч Тайгър Уудс, смятан за един от най-великите в в историята на този спорт, е участвал в катастрофа с преобърната кола на остров Джупитър, щата Флорида, в петък. Това стана ясно от съобщение на телевизия WPTV, цитирана от Си Ен Ен.

От службата на шерифа са съобщили пред WPTV, че инцидентът е станал след 14:00 часа източноамериканско време в петък (21:00 часа българско време).

Институцията заяви, че в момента провежда разследване и ще предостави допълнителни подробности, когато те станат налични.

Не е ясно дали Уудс е пострадал при произшествието.

50-годишният Уудс в момента прави опит да се завърне в голфа, след като преди малко повече от година скъса ахилесовото си сухожилие, а в края на миналата година претърпя седмата си операция на гърба.

На фона на спекулациите, че Уудс ще отбележи завръщането си с участие в своето 27 издание на турнира Мастърс следващия месец, носителят на 15 титли от големия шлем дебютира по-рано тази седмица в Голф лигата. Уудс не е участвал в голф турнир от юли 2024 година, когато не успя да преодолее квалификационната граница на Откритото първенство, проведено на голф клуба „Роял Трун" в Шотландия.

Това няма да е първият автомобилен инцидент, в който участва носителят на 82 победи в Турнира на Професионалната голф асоциация.

Последният такъв случай беше през 2021 година в Лос Анджелис. Оттогава Уудс е участвал в 11 турнира през последните пет сезона, като е завършил само четири от тях.

Според съобщението шериф Джон Будензийк се очаква да предостави повече подробности в 17:00 часа. (00:00 часа българско време)