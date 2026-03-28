Илон Мъск се включил в телефонен разговор между Нарендра Моди и Доналд Тръмп за войната в Иран

Милиардерът и предприемач Илон Мъск се е включил във вторник в телефонния разговор между президентът на САЩ Доналд Тръмп и индийският министър-председател Нарендра Моди относно войната в Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на статия във в. "Ню Йорк таймс".

Не става ясно защо Мъск е участвал в разговора и дали е взел думата, отбелязва американският всекидневник.

"Президентът Тръмп поддържа отлични отношения с министър-председателя (на Индия Нарендра) Моди и разговорът беше ползотворен", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, когато беше запитана да коментира информацията, пише БТА.