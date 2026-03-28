Среднощни взривове в Техеран близо до атомна електроцентрала

Около десет експлозии са разтърсили Техеран около 01:00 ч. местно време, предаде Франс прес, позовавайки се на свой журналист на място. След взривове в източната част на иранската столица в района се издигна стълб от черен дим, отбелязва той.

Междувременно властите в страната уведомиха Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за нов удар в близост до АЕЦ "Бушер" - третият подобен инцидент за последните 10 дни, предаде Ройтерс. Ведомството съобщи, че не са регистрирани щети по действащия реактор, нито изтичане на радиация и уточни, че според Иран състоянието на атомната електроцентрала е останало нормално след инцидента.

Саудитска Арабия също беше обект на бомбардировки. Беше прехваната иранска ракета, насочена към района на столицата Рияд .

"Балистична ракета, изстреляна по посока Рияд, беше пресечена и унищожена", съобщи Министерството на отбраната на Саудитска Арабия в "Екс", цитирано от БТА.