Щети в Одеса след атака на Русия с 20 дрона, има пострадали

Безпилотни летателни апарати атакуваха Одеса. В града отекваха експлозии, съобщиха местните власти в канали в Телеграм.

Около 20 дрона се придвижиха от акваторията на Черно море в посока и към други украински градове като Черноморск и Южни, информираха властите в Киев.

Въздушната тревога бе обявена в 00:45 ч. Регионалните власти призоваваха жителите да се укриват в бомбоубежища. Българите в Одеска област наброяват над 150 хил. души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хил. наши сънародници. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

По предварителни данни четирима души са пострадали в резултат на масирана атака срещу Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в Телеграм.

"В Приморски район е регистрирано попадение в покрива на сграда на родилен дом. За щастие персоналът и пациентите са успели да се укрият в убежище", посочи Лисак.

"В резултат на атаката са регистрирани частични разрушения между четвъртия и петия етаж на многоетажна сграда. Взривната вълна е повредила прозорците на къщи в различни части на района. Също така има възникнал пожар в жилищни сгради", се казва още в публикацията на Лисак.