Почина Рос "The Boss" от Manowar

Съоснователят на Manowar и ключова фигура в най-силните години на групата през 80-те Рос Фридман, познат като Рос "The Boss" Фридман, е починал на 72-годишна възраст в родния си Ню Йорк след битка с амиотрофична латерална склероза. Новината беше съобщена от близките му в официалната му фейсбук страница.

"Легендарен китарист и обичан баща, неговата музика и дух докоснаха феновете по целия свят така, както и вие докоснахте него. Благодарни сме за вълната от любов и подкрепа, която показахте през цялата му кариера и особено през последните месеци. Музиката означаваше всичко за него, а китарата беше дъхът на живота му. Коварното заболяване му ги отне", гласи съобщението във Facebook.