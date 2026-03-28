Тръмп: Не сме длъжни да подкрепяме страните от НАТО - не ни помагат с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ "не са длъжни да подкрепят НАТО", предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че коментарът на Тръмп отново е породил съмнения относно ангажимента на Вашингтон към клаузите за взаимна отбрана, които са в основата на трансатлантическия алианс.

В изказване пред инвестиционен форум в Маями, щата Флорида, Тръмп заяви, че е разочарован от факта, че европейските страни от НАТО са отказали да предоставят материална подкрепа на САЩ на фона на продължаващата близо месец война с Иран.

САЩ не се консултираха с европейските си съюзници относно решението си да нанесат удари по Иран в края на миналия месец, а много от лидерите на страните от алианса се противопоставиха на тази акция, отбелязва Ройтерс.

"Винаги щяхме да бъдем до тях, но сега, предвид действията им, предполагам, че вече това вече не е нужно, нали?", заяви Тръмп.

"Това звучи като сензационна новина, нали? Да, господине. Това ли е сензационната новина? Мисля, че току-що чухме сензационна новина, но това е истината. Аз го казвам отдавна. Защо да сме до тях, ако те не са до нас? Те не бяха до нас", подчерта той.

Американският президент е известен с променливото си отношение към алианса и неведнъж е правил коментари, които предизвикаха въпроси относно готовността му да се придържа към изпълнението на член 5 от Североатлантическия договор, който гласи, че атака срещу една от държави от НАТО е атака срещу всичките, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.