Най-малко 10 ранени US войници при ирански удар срещу саудитската база "Принц Султан"

Най-малко 10 американски военнослужещи са ранени при иранска ракетна атака срещу военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на двама американски официални представители, запознати със ситуацията.

След атаката са повредени няколко американски самолета за презареждане, заявиха източниците, които говориха при условие за анонимност. Единият от тях посочи, че двама военнослужещи са с тежки наранявания.

В интернет бяха публикувани сателитни снимки, на които изглежда се виждат щетите по самолетите. Нападението, при което е била използвана иранска ракета, както и безпилотни летателни апарати, идва ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е разгромен, а министърът на отбраната Пийт Хегсет каза, че никога в писаната история военните сили на една страна не са били неутрализирани толкова бързо и ефективно.

Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи по-рано днес, че над 300 военнослужещи са били ранени по време на продължаващия вече близо един месец конфликт. Макар че повечето са били с леки наранявания и са се възстановили бързо, след което са се върнали на служба, 30 от тях все още не могат да изпълняват служебните си задължения, а 10 се смятат за тежко ранени. Това не е първият път, в който военновъздушната база "Принц Султан" става цел на Иран, отбелязва АП.

В израелската столица Тел Авив един мъж загина, а няколко души са ранени след като техеран успя да порази шест обекта в различни квартали на града, предаде ДПА, позовавайки се на израелските служби за спешна помощ "Маген Давид Адом".

На едно от местата е бил открит мъж на около 60-годишна възраст в безсъзнание и в критично състояние. Малко по-късно той е починал от раните си. Кадри от израелските медии показаха голям спасителен екип, разположен в близост до мястото на падане на ракетата. Малко преди това израелската армия предупреди в "Телеграм" за ракетен обстрел от Иран, като добави, че "системите за отбрана" са "влезли в действие, за да неутрализират заплахата".

Сирени за въздушна тревога се чуха и в Йерусалим, а в град Йерихон, намиращ се на Западния бряг, се чуха и експлозии, съобщи АФП.

По-рано израелските служби за спешна помощ, че при атаките от началото на войната с Иран са загинали 18 цивилни от израелска страна, пише БТА.