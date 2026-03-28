Бившият премиер на Непал е арестуван за смъртта на протестиращи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившия министър-председател на Непал Кхадга Прасад Шарма Оли бе задържан , докато полицията разследва дали е проявил небрежност, като не е предотвратил десетките смъртни случаи по време на протестите на младежите от поколението Зет, прераснали в насилие, през септември миналата година, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Тази седмица непалската комисия, разследвала насилието по време на протестите, препоръча на 74-годишният К. П. Шарма Оли да бъде повдигнато обвинение за това, че не е предотвратил репресиите срещу протестиращите.

Общо 76 души загинаха по време на безредиците, което доведе до оставката на правителството на Оли.

"Те го отведоха от дома му тази сутрин", заяви пред Ройтерс Мин Махадур Шахи, високопоставен представител на неговата Комунистическа партия на Непал (обединена марксистко-ленинска).

Говорителят на полицията Ом Адикари потвърди задържането на Оли и на бившия министър на вътрешните работи Рамеш Лехак.

По-рано днес бившия рапър Балендра Шах положи клетва днес като министър-председател на Непал, след като центристката му Национална независима партия ("Ращрия Сватантра") спечели парламентарните избори, произведени на 5 март.