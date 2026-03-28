Пакистан се включва в Часа на Земята с национално изключване на тока

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф нареди електрическото осветление да бъде изключено навсякъде, където е възможно в цялата страна от 20:30 до 21:30 часа местно време по повод Часа на Земята (28 март), потвърждавайки ангажимента на Пакистан за опазване на околната среда и климатична осведоменост, предаде пакистанската новинарска агенция АПП.

Шариф инструктира всички министерства, отдели, провинциални правителства и публични институции да участват активно в глобалната кампания под тазгодишния надслов „Дарете един час за Земята", се казва в съобщение, издадено от канцеларията на премиера.

Инициативата има за цел да насърчи гражданите, организациите и правителствата да отделят един час за действия за опазване на природата, енергийна ефективност и климатична отговорност. Отбелязването ще съвпадне със символично изключване на светлините за един час в световен мащаб.

Часът на Земята е глобално движение, стартирано от Световния фонд за дивата природа (WWF) през 2007 г., като сега се отбелязва ежегодно в повече от 190 страни и територии, което го прави една от най-големите екологични кампании в света, пише БТА.