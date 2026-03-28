Русия и Иран обсъдиха дипломатически изход от кризата в Близкия изток

Руският министър на външните работи Сергей Лавров обсъди вчера с иранския си колега Абас Арагчи възможността за дипломатическо уреждане на конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на руското външно министерство.

"Министрите обсъдиха подробно най-сложната военно-политическа криза в Близкия изток, която избухна в резултат на необоснованата американско-израелска агресия срещу Иран", се посочва изявлението, публикувано на уебсайта на ведомството.

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

"Бяха разменени мнения относно перспективите за пренасочване към дипломатическо уреждане на конфликта, основано на международното право и отчитащо легитимните интереси на всички държави в региона", се казва още в съобщението.

От изявлението се вижда, че Лавров е предоставил подробности за най-новата пратка хуманитарна помощ от Русия за Иран, отбелязва Ройтерс.

Москва и Техеран имат споразумение за стратегическо партньорство, обхващащо политическото, икономическото, военното и енергийното сътрудничество. То обаче не включва споразумение за взаимна отбрана, обръща внимание световната агенция.

Русия използва ирански безпилотни летателни апарати в продължаващата вече пета година война в Украйна, пише БТА.

