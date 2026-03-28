Петима ранени при ирански удари в ОАЕ

Петима души бяха ранени днес в пожари в промишлена зона в Обединените арабски емирства, причинени от ирански удари с ракети и дронове, предаде Франс прес, позовавайки се на местните власти.

„Противовъздушната отбрана и изтребителите на ОАЕ реагират на ракети и дронове, изстреляни от Иран", написа Министерството на отбраната на ОАЕ в социалната платформа "Екс".

Властите в емирство Абу Даби съобщиха за два пожара в крайбрежната индустриална зона Халифа, причинени от отломки от балистична ракета след „успешното ѝ прехващане".

„Властите потвърждават, че този инцидент е довел до наранявания на петима души с индийско гражданство, вариращи от умерени до леки", се казва в прессъобщение.

Обединените арабски емирства, които са близък съюзник на САЩ и една от малкото арабски държави, нормализирали отношенията си с Израел, са основна цел на иранските атаки с ракети и дронове срещу страните от Персийския залив. Техеран ги атакува в отговор на израелско-американската кампания, започнала точно преди месец, пише БТА.