Тайланд заяви, че се е споразумял с Иран за корабите си през Ормузкия проток

Тайланд обяви днес, че е постигнал споразумение с Иран, което ще позволи на неговите петролни танкери да преминават през Ормузкия проток, който на практика е блокиран от силите на Техеран в отговор на израелско-американската военна кампания срещу Ислямската република, предаде Франс прес. Днес се навършва един месец, откакто САЩ и Израел започнаха да нанасят удари срещу иранската територия.

„Вече е постигнато споразумение, което ще позволи на тайландските петролни танкери да преминават безопасно през Ормузкия проток, като по този начин ще намалеят опасенията относно доставките на гориво до Тайланд", каза тайландският премиер Анутин Чарнвиракул на пресконференция.

„С това споразумение сме спокойни, че вече няма да има забавяния в доставките, както бе в началото на март", добави той.

Страните от Югоизточна Азия понасят основната тежест от трудностите с доставките на гориво, породени от войната в Близкия изток, посочва АФП. След като тайландското правителство първо сложи таван на цената на дизеловото гориво от 30 бата (0,79 евро) на литър, тази седмица тя се покачи с 6 бата на литър. Недостигът на гориво и дългите опашки на бензиностанциите стават все по-често явление в кралството, обръща внимание агенцията.

Тайландски търговски кораб беше нападнат на 11 март, докато плаваше през Ормузкия проток, припомня Франс прес, добавяйки, че трима от членовете на екипажа му все още са в неизвестност.

Иранската революционна гвардия обяви вчера, че е принудила три контейнеровоза, отправили се към пролива, да се върнат, заявявайки, че този стратегически воден път вече е затворен за кораби, идващи от или отиващи към пристанища, свързани с "врага".

Движенито в Ормузкия проток, през който обикновено преминава 20% от световния суров нефт, е спаднало с 95% в сравнение с обичайните нива за периода между 1 и 26 март, акцентира АФП.

Според Британската организация за морска безопасност (UKMTO) от 1 март 2026 г. насам 24 търговски кораба, включително 11 петролни танкера, са били атакувани или са докладвани инциденти с тях в Персийския залив, Ормузкия проток и Оманския залив, пише БТА.