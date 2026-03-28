Войната в Близкия изток вдигна цените на зърното

Черна гора затяга мерките за сигурност преди старта на летния туристически сезон

Черна гора

Полицията и контролните служби на Черна гора ще обединят усилията си, за да осигурят по-голяма сигурност и безопасен и стабилен летен туристически сезон, беше заключено на среща на техни представители, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Директорът на полицейската администрация Лазар Шчепанович и министър Милутин Буторович, който е и председател на Координационния орган за хармонизация и мониторинг на инспекционния надзор, проведоха среща с фокус върху планирането на оперативните мерки за контрол преди предстоящия летен туристически сезон.

Целта е да се повиши нивото на сигурност и законност, да се ограничи сивата икономика и да се защитят икономическите интереси на държавата както по крайбрежието, така и в туристическите центрове в Северна Черна гора.

„В този контекст се планират съвместни и координирани действия на множество контролни служби както на държавно, така и на местно ниво. Те ще организират командировки, ще работят в мобилни и смесени екипи, включително данъчни, туристически, трудови, санитарни инспекции, инспекции на пазара и на хазартните игри, както и инспекции за безопасност на храните", се казва в прессъобщение на полицейската администрация, пише БТА.

