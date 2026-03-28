Гръцкият външен министър на визита в Либия

Гръцкият министър на външните работи Йоргос Герапетритис заминава днес за Бенгази, където ще се срещне с главнокомандващия на Либийската национална армия (която контролира източната част на страната) генерал Халифа Хафтар, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Освен Бенгази Герапетритис ще посети и столицата Триполи, където ще разговаря с представители на международно признатото правителство. Това ще стане в сряда.

Посещението на Герапетритис в Либия е в същия формат, както и през миналото лято, т.е. първо в Бенгази, после в Триполи, като Атина предава посланието, че желае да разговаря и с двете страни в разделената от вътрешен конфликт държава.

Очаква се темите, които ще обсъди гръцкият външен министър с Хафтар, да засегнат добрите връзки в икономиката, инвестициите, транспорта и инфраструктурата. „Трънлива" тема се очаква да бъдат миграционните потоци от Либия към гръцкия остров Крит, които напоследък отново се засилиха. Очаква се Герапетритис да поиска по-добър контрол на миграцията от страна на либийските власти.

Предмет на разговорите ще бъде и турско-либийският меморандум от 2019 г. за разграничаване на изключителните икономически зони в Източното Средиземноморие, който според Гърция е нелегитимен, защото засяга правата ѝ южно от Крит. Същевременно, коментира телевизията, влиянието на Турция се засилва и в източната част на Либия и Анкара оказва натиск върху базирания там парламент да ратифицира меморандума.

Главната тема, която интересува Гърция, е продължаването на техническите разговори за разграничаване на изключителните икономически зони с Либия. Първият им кръг се проведе в Атина миналия септември, но не доведе до сближаване на позициите, доколкото либийската страна не изглежда склонна да се откаже от меморандума с Турция.

Герапетритис ще присъства и на откриването на новата сграда на гръцкото консулство в Бенгази. Сградата е дарение от Канакис Мандалиос, член на гръцката общност в града, синът и дъщерята на когото загинаха по време на гръцка мисия за предоставяне на помощ на пострадалите от опустошителното наводнение в либийския град Дерна през 2023 г., пише БТА