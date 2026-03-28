Мерц и Тръмп в спор за Иран

Германският канцлер Фридрих Мерц остро разкритикува вчера американския президент Доналд Тръмп за поведението му във връзка с конфликта в Иран, като заяви, че действията на Тръмп представляват огромна ескалация, а не опит за прекратяване на военните действия, предаде ДПА.

"Това, което Тръмп прави в момента, не представлява деескалация и намиране на мирно решение, а огромна ескалация с неясен изход", заяви канцлерът в изказване по време на конференция, организирана от германският в. "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Мерц заяви, че се съмнява, че може да бъде постигната промяна в ръководството на Иран.

"Дали смяната на режима наистина е целта?", попита той. "Ако това е целта, не мисля, че ще я постигнат. Това в миналото най-често се е проваляло", подчерта след това немският лидер.

На свой ред Тръмп отвърна на критиките на Берлин. Визирайки Мерц, снощи републиканецът отново порица Германия за липсата на подкрепа за Вашингтон в обезапасяването на Ормузкия проток. По време на речта си на форум в Маями, Флорида, Тръмп първо нападна съюзниците в НАТО, след което се спря конкретно на Германия.

"Фридрих, канцлерът на Германия, каза "Това не е нашата война". В Украйна не е нашата война, но ние помагаме(на украинците", заяви президентът на САЩ, цитиран от БТА.