Хутите се намесиха във войната - ракета от Йемен е изстреляна към израелския курорт Ейлат

За първи път от началото на войната Йемен започна удари по Израел. Подкрепяното от Иран движение на хутите съобщи, че е изстреляло балистични ракети, с което на практика се включва в конфликта.

"Йеменските въоръжени сили, с помощта на Всемогъщия Аллах и уповавайки се на Него, проведоха първата военна операция, като изстреляха залп от балистични ракети, насочени срещу чувствителни израелски военни обекти в южната част на окупираната Палестина", се посочва в изявление на групировката.

В него се казва, че операцията е пряк отговор на "продължаващата военна ескалация, нанасянето на удари по инфраструктурата и извършването на престъпления и масови убийства срещу нашите братя в Ливан, Иран, Ирак и Палестина".

Израелските сили за отбрана съобщиха по-рано, че са засекли ракета от Йемен и работят по нейното прехващане. Сирените за предупреждение в южния град на страната Беер Шева се активираха, а в курорта Ейлат беше издадено ранно предупреждение, но там не бяха задействани звукови сигнали. В крайна сметка балистичната ракета беше спряна от силите на Тел Авив, съобщава ynetnews.

Хутите изпратиха ракетата, след като по-рано заплашиха да се включат в боевете, като предупредиха, че са готови да действат при различни сценарии, включително при по-нататъшна ескалация на конфликта. Групировката заяви, че нейните операции са насочени срещу израелски и американски цели.