САЩ се подготвя за „финален удар" срещу Иран

Президентът Доналд Тръмп продължава публично да внушава, че примирие с Иран остава възможно. Според анонимни източници от американското министерство на отбраната обаче, зад кулисите на Пентагона и Белия дом се разработват коренно различни сценарии, пише "Дейли мейл".

По тяхна информация се подготвя т.нар. „финален удар" - мащабна военна операция по въздух, море и суша, насочена към отваряне на Ормузкия проток, гарантиране на глобалните икономически потоци и неутрализиране на съпротивата на Техеран.

Плановете остават строго секретни, като техният обхват и времева рамка се променят динамично. Един от малкото сигурни елементи, твърдят източниците, е че евентуалните действия ще бъдат заснемани, а кадрите – монтирани в кратки видеа, предназначени за представяне пред върховния главнокомандващ.

Въпреки тежестта на военните решения, според критични гласове във Вашингтон, работната атмосфера около президента понякога наподобява „видео игра".

Представители на Централното командване на САЩ не само ръководят сложните операции в Близкия изток, но по данни на високопоставени източници, са под натиск ежедневно да предоставят на президента визуално съдържание с военни удари и експлозии.

От началото на операцията „Епична ярост " преди месец, ежедневието на Тръмп включва редовни брифинги в Ситуационната стая на Белия дом заедно с ключови съветници. Сред тях са началникът на кабинета Сузи Уайлс, държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан „Рейзин" Кейн.

По време на тези срещи се показват кратки „ударни монтажи" - видеа с продължителност от няколко минути, включващи сателитни и въздушни кадри от удари по цели в Иран. С оглед на мащаба на операцията - близо 10 000 атакувани обекта за четири седмици - материалите представляват по-скоро селектирани акценти, отколкото пълен отчет.

Брифингите съдържат и писмени доклади, но според източниците визуалната част има ключово значение. Президентът активно участва в дискусиите, изисква мнения и препоръки и често провежда телефонни разговори - включително с журналисти по време на самите срещи, понякога на високоговорител.

В сряда Белият дом отхвърли твърденията, че Ситуационната стая се използва като „частно кино" за президента. Въпреки това, наличието на видео брифинги не беше отречено.

Критиците във Вашингтон изразяват опасения, че прекомерният фокус върху визуални кадри с разрушения може да влияе негативно върху стратегическата преценка. Поставя се и въпросът дали на президента се представя достатъчно ясно и обратната картина – включително атаки с ирански ракети и дронове срещу американски бази в региона.

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит категорично отхвърли обвиненията, че президентът е повлиян от подобно съдържание, подчертавайки, че решенията се вземат след активни обсъждания и при открит обмен на мнения.

Въпреки това, продължаващите твърдения и липсата на категорично опровержение относно видеоматериалите засилват съмненията, че подобен тип брифинги действително са част от процеса на вземане на решения на най-високо ниво.