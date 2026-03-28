Нобеловият лауреат Томас Сарджънт: Отвореността е ключът към икономическото чудо на Китай

Снимка: Китайска медийна група

В интервю за Китайската медийна група (КМГ) носителят на Нобелова награда за икономика Томас Сарджънт посочи, че ключът за китайското „икономическо чудо" през последните десетилетия е в последователното придържане към политиката на отвореност към света – чрез развитие на търговията със стоки и услуги, насърчаване на трансграничната свободна търговия и осигуряване на глобална свързаност, предава КМГ.

Относно петгодишните планове за социално-икономическо развитие на Китай, нобеловият лауреат отбеляза, че те са изготвени от изключително компетентни експерти след задълбочен анализ. Според него най-впечатляващото в тези стратегии е постигнатият баланс между детайлното планиране и общите стратегически насоки.

Коментирайки засилващия се търговски протекционизъм от страна на американската администрация, Сарджънт посочва, че повечето авторитетни негови колеги подкрепят свободната търговия, отворените граници и взаимния обмен. Той определи като противоречиви твърденията на настоящата администрация на САЩ, че налагайки мита, ще върнат производството в страната и същевременно ще увеличат приходите в бюджета. До момента липсват доказателства за реален процес по връщане на производството на американска земя, казва икономистът.

Томас Сарджънт е сред най-изтъкнатите учени в областта на глобалните макроикономически изследвания. През 2011 г., заедно с Кристофър Симс, той бе удостоен с Нобелова награда за икономика за своите „емпирични изследвания на причинно-следствените връзки в макроикономиката".

Теорията му за рационалните очаквания оказва дълбоко влияние върху икономическия анализ и съвременното формулиране на държавни политики

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Изборите "Мон Дьо" в родината на Кондьо (Видео)