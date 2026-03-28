2908
Снимка: Китайска медийна група

Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува по време на конференция във Франкфурт действията на САЩ в Близкия изток. Според него, Вашингтон не работи за деескалация или мирно решение, а вместо това предизвиква мащабно разширяване на конфликта с непредсказуеми последици, предава КМГ.

В речта си пред форума, организиран от „Франкфуртер Алгемайне цайтунг", Мерц подчерта, че настоящата ескалация представлява сериозна заплаха не само за директно засегнатите страни в региона, но и за сигурността на всички останали, включително и на германските граждани.

Той изрази и сериозни съмнения относно военните цели на САЩ и Израел по отношение на Иран и постави под въпрос идеята за насилствена смяна на режима в Техеран, определяйки я като нереалистична.

„Дали смяната на режима наистина е тяхната цел? Ако е така, не вярвам, че тя може да бъде постигната. Подобни опити обикновено завършват с неуспех", заяви Мерц.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

