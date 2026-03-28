Китай започва разследване срещу САЩ за търговски бариери в „зеления“ сектор

Снимка: Китайска медийна група

Министерството на търговията на Китай обяви в петък, че започва разследване на търговските бариери, наложени от САЩ, които според него вредят на глобалните вериги за производство и доставки и възпрепятстват търговията със „зелени" продукти, съобщава КМГ.

Ходът на Китай е в отговор на действията на Службата на търговския представител на САЩ, която на 12 и 13 март започна мащабни разследвания по „Раздел 301". Те бяха насочени срещу Пекин и десетки други икономики с мотив за предполагаем „свръхкапацитет".

От китайското Търговско министерство изразиха силно недоволство от действията на Вашингтон, и уточниха, че двете ответни разследвания са предприети в съответствие със Закона за външната търговия, за да бъдат защитени интересите на местната индустрия. Пекин планира да наложи съответни контрамерки в зависимост от резултатите от проверките.

В официалните съобщения на министерството се подчертава, че САЩ прилагат множество практики, които сериозно увреждат търговските интереси на китайските предприятия. Според Пекин част от тези мерки вероятно нарушават правилата на Световната търговска организация, както и други двустранни и многостранни икономически споразумения.

Предварителните данни, събрани от китайските власти, сочат, че американските ограничения включват: забрана за износ на високотехнологични продукти за Китай; ограничаване на двустранните инвестиции в ключови сектори; пречки пред износа на „зелени" продукти за американския пазар; забавяне на нови проекти за възобновяема енергия и ограничаване на технологичното сътрудничество в екологичния сектор.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

