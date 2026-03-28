Соларни панели по фасадите на сградите могат драстично да намалят въглеродните емисии

Ново изследване на китайски учени показва, че монтирането на соларни панели по външните стени на сградите може да генерира огромни количества електроенергия, като същевременно понижава разходите за охлаждане и намалява въглеродния отпечатък, съобщава КМГ.
Проучването е ръководено от екип от Института по географски науки и изследване на природните ресурси към Китайската академия на науките и беше публикувано в последния брой на престижното списание Nature Climate Change.
В момента повечето фотоволтаични системи се инсталират върху покривите, но сградите разполагат с обширни вертикални повърхности, които остават неизползвани за производство на енергия. Изследването анализира потенциала на т.нар. „фасадно интегрирани фотоволтаици" (FIPV).
Използвайки данни за архитектурата на сградите и климатичните условия в целия свят, изследователите са създали модел, който изчислява капацитета на тези системи. Те са проучили и как панелите влияят върху нуждите от отопление и охлаждане в помещенията, тъй като те осигуряват сянка и ограничават поглъщането на топлина от стените.
Според най-реалистичния сценарий екипът установява, че фасадните панели могат да генерират около 732,5 тераватчаса електроенергия годишно в глобален мащаб – количество, достатъчно за захранването на милиони домакинства. В допълнение, панелите биха намалили потреблението на ток в сградите средно с 8,1%, главно чрез ограничаване на нуждата от климатизация.
Комбинираните ползи биха довели до значителни икономически и екологични дивиденти. Проучването изчислява, че ако този потенциал бъде разгърнат напълно до средата на века, натрупаните въглеродни емисии могат да бъдат съкратени с 37,7 гигатона.
Въпреки оптимистичните данни, изследователите отбелязват, че постигането на тези резултати ще изисква целенасочена държавна политика, внимателно планиране и стратегии, съобразени с местните условия.
„В контекста на климатичните промени, които носят все по-екстремни горещини и нарастващо потребление на енергия в градовете, нашето изследване подчертава една подценявана възможност – да направим сградите едновременно по-енергийно ефективни и по-устойчиви на климатичните промени", казва професор Яо Лин, един от авторите на изследването.