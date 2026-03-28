Дете загина при украинска атака с дрон в Русия

Дете загина при украинско нападение с дрон срещу руската Ярославска област, североизточно от столицата Москва, съобщи днес областният губернатор Михаел Евраев, цитиран от Ройтерс.

В публикация в "Телеграм" той уточни, че са ранени трима души, а щети са нанесени на жилищни сгради и на "търговски обект".

"Дете, което беше в частен дом в момента на нападението, почина", написа Евраев.

"Родителите му са настанени в болница, като състоянието им е тежко", допълни губернаторът на Ярославска област.

Ранена е и жена в съседна къща. "За пострадалите се полагат всички необходими медицински грижи", допълни ръководителят на местната власт.

Според неговата информация руската противовъздушна отбрана е отблъснала над 30 украински дрона по време на атаката.

Сводката на руското Министерство на отбраната за изминалата нощ сочи, че са неутрализирани общо 155 украински безпилотни летателни апарата над територията на Русия, пише БТА.