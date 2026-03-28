Нова Зеландия потъна в тъмнина и постави началото на „Часът на Земята“

Светлините на паметници в цяла Нова Зеландия бяха изгасени, с което страната даде начало на световната инициатива „Часът на Земята", предаде ДПА.

Глобалното движение насърчава държавите да изключат осветлението за един час, за да насочат вниманието към проблемите, свързани с вредите върху природата и климатичните промени, предава БТА.

Часът на Земята тази година ще се проведе на 28 март, събота, от 20:30 до 21:30 ч. и отбелязва своята 20-а годишнина.

Паметници в Окланд, включително кулата Скай Тауър и мостът Харбър Бридж, както и сградите на парламента в Уелингтън, потънаха в тъмнина в 20:30 ч. местно време (07:30 ч. по Гринуич).

И други знакови обекти по света, включително Операта в Сидни, Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк и Бранденбургската врата в Берлин, ще угасят светлините си в знак на солидарност.

Ръководителят по въпросите на климата към WWF Германия Вивиане Радац заяви, че хората са загрижени за опазването на околната среда.

„В момента климатичната криза многократно остава на заден план на фона на многобройните глобални предизвикателства. Тя обаче не изчезва. Напротив, изостря много от тези кризи", каза тя.

„С „Часът на Земята" отново поставяме действията в областта на климата в центъра на общественото внимание. Правим ги видими. Хората се интересуват от този въпрос и той трябва да бъде сред най-високите приоритети в политическия дневен ред."

Сега, в своята 20-а година, инициативата приканва участниците да „подарят един час за Земята", като отделят 60 минути за дейност в полза на планетата.

От WWF International съобщиха, че през 2025 г. са били поети ангажименти за над три милиона часа, като са се включили повече от 118 държави и територии, информира ДПА.