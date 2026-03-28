22 мигранти загинаха в Средиземно море след дни без вода и храна на път за Гърция

Двадесет и двама мигранти, потеглили от Либия, са загинали след шест дни на блуждаене на техния плавателен съд в Средиземно море, предаде Франс прес, като се позова на гръцката брегова охрана.

В плавателния съд е имало още 26 мигранти, сред които една жена и един непълнолетен. Националността им не се уточнява. Те са били намерени от кораб на европейската агенция за брегова охраната край остров Крит. Двама от оцелелите са били транспортирани с хеликоптер до град Ираклион на острова.

Спасените мигранти са разказали, че са потеглили на 21 март от либийския град Тобрук и е трябвало да стигнат до Гърция, но плавателният съд е изгубил ориентация. Всички на борда са се озовали шест дни без храна и вода и 22 души са умрели. Един от каналджиите на борда на плавателния съд е разпоредил на останалите да изхвърлят труповете в морето.

Гръцките власти са арестували двама мъже, на 19 и на 22 години, които са от Южен Судан и за които мигрантите са казали, че са каналджиите, пише БТА.