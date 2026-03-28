Папата посети Монако за пръв път от 1538 г. насам

Папа Лъв XIV пристигна на кратка визита в космополитното средиземноморско княжество Монако, предадоха световните агенции.

Папата беше посрещнат под тътена на топовен салют на хеликоптерна площадка от принц Албер и принцеса Шарлен. Той ще остане в Монако девет часа. Това е първо папско посещение в княжеството, откакто папа Павел Трети е бил там през 1538 г.

Визитата на папата цели да покаже как малки държави, като Ватикана и Монако, могат да играят по-значима роля на световната сцена, особено във времена на война, като отстояват традиционните католически ценности и принципи за светостта на човешкия живот.

Монако е една от малкото европейски държави, в които католицизмът е официална държавна религия. А принц Албер наскоро отказа предложение за легализиране на абортите, като се позова на важната роля на католицизма в обществото на Монако. Решението до голяма степен беше символично, тъй като абортът е конституционно право във Франция, която обгражда крайбрежното княжество с площ от 2,2 квадратни километра

Посещението на папата включва частна среща с Албер и принцеса Шарлен в двореца, среща с католическата общност на Монако в местната катедралата и литургия на спортния стадион.

Крайбрежна дестинация за богатите и известните, Монако е прочуто и със своите данъчни облекчения и състезанието от "Формула 1". То е известно и с бляскавото си кралско семейство. Син на покойната американска актриса Грейс Кели - Албер, говори перфектен английски без акцент.

Населението на Монако е 38 000 души. То е предимно католическо, но само една пета от живущите в княжеството са негови поданици, пише БТА.