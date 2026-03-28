Косово и Франция с разговори за сигурността и отношенията със Сърбия

Въпросът за сигурността на Косово и отношенията със Сърбия, свързани с диалога в Брюксел и изпълнението на споразумението за пълна нормализация на отношенията, бяха темите, които косовският премиер Албин Курти обсъди с президента на Франция Еманюел Макрон в Елисейския дворец в Париж снощи, съобщи косовският сайт „Коха диторе".

Според изявление от кабинета на Курти, на срещата е било подчертано продължаващото положително участие на НАТО в Косово, особено на мироопазващата мисия КейФОР, както и на мисиите на Европейския съюз. На срещата са били обсъдени въпроси за интеграцията и сигурността в Европа.

„Министър-председателят Курти подчерта, че Косово напълно следва външната и отбранителната политика на ЕС. Той изтъкна напредъка в цялостните реформи, като има напредък в 35 от 38 области, както показва и последният доклад на ЕС за страната, който нарежда Косово сред най-успешните държави в региона. Тук министър-председателят Курти потърси подкрепата на Франция за европейската интеграция на Косово и членството му в международни организации," се казва в изявлението на кабинета на косовския премиер. „Курти говори за сигурността на Косово, която на първо място е сигурността на неговите граници, след това за продължаващото изграждане на местни отбранителни способности, отношенията със северната съседка Сърбия във връзка с диалога в Брюксел и изпълнението на споразумението за пълна нормализация, след това за сътрудничеството със съюзниците от НАТО и сигурността в региона на Балканите."

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и двете страни водят диалог за нормализация на отношенията под егидата на ЕС.

На срещата двамата политици са обсъдили възможни инвестиции в образованието, както и организирането на нови бизнес форуми между Косово и Франция. Обсъдени са били и Средиземноморските игри през 2030 година.

„Срещата потвърди взаимния ангажимент за по-нататъшно задълбочаване на европейското и двустранното партньорство между Косово и Франция," завършва изявлението.

В четвъртък сръбският президент Александър Вучич каза, че Курти ще се срещне с Макрон, като твърдеше, че Курти ще отправи две искания към френския президент. Вучич заяви по телевизия Прва, че Курти ще поиска от Макрон НАТО да изтегли силите си от граничната зона в Косово и Франция да подкрепи това, за да може Косово „да въведе Косовските сили за сигурност в сухопътната зона за сигурност".

Вучич твърди, че Курти ще поиска от Макрон Франция да постави условие на Сърбия относно използването на оръжия, така че те никога да не бъдат използвани срещу албанците.

„Надявам се, че никой в НАТО няма да си помисли да подкрепи това искане, сигурен съм, че моят приятел Макрон няма да го подкрепи. Това би било директна атака срещу мира, нашите хора, цяла Сърбия, и съм сигурен, че няма да се случи," каза той.

Днес Вучич коментира, че Сърбия иска мир, но само президентът, „като върховен главнокомандващ, мога да ограничавам употребата на сръбски оръжия и никой друг", съобщи сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.