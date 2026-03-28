ЕС и САЩ продължават сътрудничеството по ключови суровини и мита

Европейският съюз и САЩ са се договорили да продължат сътрудничеството по въпросите за критично важните минерали и са обсъдили митническите ставки по време на среща в рамките на министерската конференция на Световната търговска организация в Камерун, заяви еврокомисарят по търговията Марош Шефчович, цитиран от Ройтерс.

Той определи разговорите с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър като „много положителни" и подчерта, че и двете страни остават ангажирани със споразумението, постигнато миналата година.

Законодателите на ЕС приеха тази седмица мерки за изпълнение на ангажиментите по договореното със САЩ търговско споразумение, постигнато през юли в Търнбъри, Шотландия. То предвижда 15 на сто мито върху повечето европейски стоки, изнасяни за САЩ – по-ниско от първоначално обсъжданите нива – и цели да предотврати ескалация на търговско напрежение между двете страни.

Шефчович отбеляза, че приетото законодателство включва предпазни механизми, свързани с опасения, че Вашингтон може да не спази договореностите.

САЩ остават най-големият търговски партньор на ЕС, като износът на европейски стоки към американския пазар е достигнал рекордните 555 млрд. евро през 2025 г.

По думите на еврокомисаря ЕС ще продължи да търси и други търговски партньори и ще работи за сключване на нови споразумения за свободна търговия и за намаляване на митата с настоящите си партньори, пише БТА.