Русия продава златните си резерви заради нарастващите военни разходи

Русия е продала най-голямото количество от своите физически златни резерви за почти четвърт век в опит да попълни бюджета си на фона на рекордни военни разходи.

Централната банка на страната е продала 300 000 унции злато през януари и още 200 000 през февруари, съобщи The Moscow Times, позовавайки се на собствените статистики на банката.

В резултат на това златните резерви на Русия, които са петите по големина в света, спаднаха до 74,3 милиона унции, което е най-ниското ниво за последните четири години.

Продажбата, възлизаща на около 15 тона за двата месеца, беше най-голямата от 2002 г. насам, когато руската централна банка продаде 58 тона от резервите си. Оттогава насам тя е продавала златни резерви само в малки количества и единствено за сечене на монети.

Мярката беше наложена от нарастващия бюджетен дефицит, тъй като военните разходи достигат най-високото си ниво от съветската епоха насам.

Дефицитът на Русия е надхвърлил общо 15 трилиона рубли (почти 160 милиарда евро) за периода 2022–2025 г., а към това се добавят още 3,5 трилиона рубли (37 милиарда евро) от първите два месеца на тази година, съобщи The Moscow Times.

Страната вече продаваше златото си, за да попълни бюджета си от 2022 г. насам, но транзакциите бяха виртуални, а не физически. Златото се продаваше на централната банка, а не на пазара, което де факто го прехвърляше „от джоб в джоб" и го държеше под контрола на Москва.

Извличане на полза от покачването на цените

Експертите изтъкват няколко причини за избора на момента за продажбите. Една от тях е нежеланието на централната банка да изразходва всичките си останали резерви в китайски юани.

Вероятно тя също е искала да извлече полза от покачващите се цени, като в началото на 2026 г. стойността на златото в един момент надхвърли 5 600 долара за унция – увеличение от 140% в сравнение с началото на 2022 г.

Инвестиционният банкер Иля Сушков изчисли, че продажбите на злато от Русия през януари, които съставляват 0,4% от златните ѝ резерви, биха могли да генерират около 120 милиарда рубли (1,28 милиарда евро), или 3% от годишния бюджетен дефицит на Русия, съобщи БГНЕС.