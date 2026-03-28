Тръмп обмислял да преименува Ормузкия проток на себе си

Белият дом разпространи видеоклип, в който Ормузки проток е преименуван на „Протокът Тръмп".
Краткото видео, публикувано в официалния арабски профил на администрацията, показва и Доналд Тръмп, който танцува в очевидно празнуване на предполагаемата промяна на името, съобщава Дейли мейл.
Клипът идва след изказване на американския президент от петък, в което той коментира ситуацията около стратегическия воден път. „В момента водим преговори и би било чудесно, ако успеем да постигнем нещо, но те трябва да го отворят", заявява той.
В същото изявление Тръмп добавя: „Те трябва да отворят Протока Тръмп – имам предвид Ормуз. Извинете, много съжалявам. Каква ужасна грешка."
Публикацията предизвика реакции в социалните мрежи, като не е ясно дали видеото има сатиричен характер или цели политическо послание.
@WHinarabic) March 28, 2026