Тръмп обмислял да преименува Ормузкия проток на себе си

Белият дом разпространи видеоклип, в който Ормузки проток е преименуван на „Протокът Тръмп".

Краткото видео, публикувано в официалния арабски профил на администрацията, показва и Доналд Тръмп, който танцува в очевидно празнуване на предполагаемата промяна на името, съобщава Дейли мейл.

Клипът идва след изказване на американския президент от петък, в което той коментира ситуацията около стратегическия воден път. „В момента водим преговори и би било чудесно, ако успеем да постигнем нещо, но те трябва да го отворят", заявява той.

В същото изявление Тръмп добавя: „Те трябва да отворят Протока Тръмп – имам предвид Ормуз. Извинете, много съжалявам. Каква ужасна грешка."

Публикацията предизвика реакции в социалните мрежи, като не е ясно дали видеото има сатиричен характер или цели политическо послание.