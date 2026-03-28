ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха изчезналите платноходки с хуманитарна помо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22559555 www.24chasa.bg

Тръмп обмислял да преименува Ормузкия проток на себе си

снимка: РОЙТЕРС

Белият дом разпространи видеоклип, в който Ормузки проток е преименуван на „Протокът Тръмп".

Краткото видео, публикувано в официалния арабски профил на администрацията, показва и Доналд Тръмп, който танцува в очевидно празнуване на предполагаемата промяна на името, съобщава Дейли мейл.

Клипът идва след изказване на американския президент от петък, в което той коментира ситуацията около стратегическия воден път. „В момента водим преговори и би било чудесно, ако успеем да постигнем нещо, но те трябва да го отворят", заявява той.

В същото изявление Тръмп добавя: „Те трябва да отворят Протока Тръмп – имам предвид Ормуз. Извинете, много съжалявам. Каква ужасна грешка."

Публикацията предизвика реакции в социалните мрежи, като не е ясно дали видеото има сатиричен характер или цели политическо послание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Изборите "Мон Дьо" в родината на Кондьо (Видео)