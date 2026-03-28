В Исламабад обсъждат деескалацията на конфликта в Близкия изток

Висши дипломати от Пакистан, Саудитска Арабия, Турция и Египет ще се срещнат в Исламабад в понеделник, 30 март, за обсъждане на конфликта в Близкия изток, съобщи пакистанското правителство в събота.

Пакистан се позиционира като медиатор.

Като част от подготовката за срещата, премиерът Шехбаз Шариф проведе около час разговор с президента на Иран, Масуд Пезешкиан, съобщи източник от пакистанското правителство за Agence France-Presse (AFP). Двамата лидери са обсъждали няколко пъти през последните седмици конфликта и усилията на Пакистан за неговото прекратяване.

Друг източник от Министерството на външните работи каза пред AFP, че четиристранната среща ще се проведе в понеделник, като делегациите се очаква да пристигнат в Пакистан до неделя вечерта.

Пакистан се утвърждава като ключов посредник между Иран и САЩ, предавайки съобщения между двете страни. Исламабад поддържа дългогодишни връзки с Техеран и близки контакти в страните от Залива, докато Шариф и началникът на армията Фийлд Маршал Асим Мунир са изградили лични отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Пакистанският външен министър Ишак Дар написа в X, че очаква с нетърпение да посрещне „своите братя" – външни министри на страните гости.

Министерството на външните работи на Пакистан заяви, че министрите ще бъдат в Исламабад в неделя и понеделник, като се очаква и среща с премиера Шариф. „По време на посещението министрите ще проведат задълбочени дискусии по редица въпроси, включително усилия за деескалация на напрежението в региона", се казва в изявление.

Турция подчертава централната роля на Пакистан

По време на излъчване на живо по турски канал външният министър Хакан Фидан подчерта значението на Пакистан като посредник и каза, че е в редовен контакт с египетски, европейски и регионални партньори.

Фидан уточни, че планирана среща между Турция, Пакистан, Египет и Саудитска Арабия може да се проведе в Пакистан през уикенда, за да се оценят преговорите и възможните действия. Той допълни, че първоначално срещата е била планирана в Турция.

Министърът на външните работи на Германия, Йохан Вадефул, заяви в петък, че очаква директна среща между САЩ и Иран в Пакистан „много скоро", без да разкрива своя източник.

Докато Техеран отказва да потвърди официални преговори със САЩ, според иранската агенция Tasnim Иран е предал отговор на 15-точковия план на Тръмп за прекратяване на войната чрез Исламабад.

От края на февруари САЩ и Израел провеждат въздушни удари срещу Иран, които според данни са причинили повече от 1 340 жертви, включително тогавашния върховен лидер Али Хамней. Иран отвръща с удари с дронове и ракети, насочени към Израел, както и към Йордания, Ирак и страни от Залива, където се намират американски военни бази, причинявайки жертви и разрушения и нарушавайки глобалните пазари и авиацията.

Фидан подчерта, че Турция вижда по-широка регионална рамка за сътрудничество между Иран, страните от Залива, Турция, Пакистан и Египет, която може да донесе