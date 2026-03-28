Евродепутати протестират срещу участието на Русия във Венецианското биенале. Те настояват ЕС да възпрепятства това участие, съобщава френската емисия на "Евронюз".

"Доверието в ЕС ще бъде разклатено, ако той не попречи на участието на Русия в 61-ото Биенале във Венеция. Високопоставени представители от ЕС трябва да вземат спешни и решителни мерки в тази насока", казват евродепутатите в общ призив, адресиран до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, до министерството на външните работи на Кипър, който е ротационен председател на Съвета на ЕС и до дипломат номер едно на ЕС Кая Калас, предава БТА.

В това писмо евродепутатите осъждат решението на организаторите на Биеналето да поканят отново Русия да участва в него, в момент, в който, както те пишат, "Украински градове са бомбардирани, цивилни са избивани и украинското културно наследство е систематично разрушавано".

Според евродепутатите в никакъв случай на Русия - една страна, подложена на тежки европейски санкции, не трябва да бъде разрешавано да участва в едно събитие, финансирано от европейските данъкоплатци, се казва още в писмото.

Според авторите на текста отварянето отново на руския павилион на Биеналето ще повдигне престижа и ще придаде легитимност на една страна, която е изгубила всичко това заради действията си в Украйна.

Георгий Тихи, говорител на украинското министерство на външните работи, благодари на евродепутатите за тяхната морална яснота и заради принципната им позиция. "Ние не казваме, че подкрепяме забраната на една култура или на едно изкуство", добави той.

Говорителят припомни, че през 2022 г., когато Русия е започнала инвазията си в Украйна, превърнала се в най-голямата война в Европа след края на Втората световна война, организаторите на Биеналето във Венеция са ограничили участието на Русия.

"Те ясно обясниха причините за това. Те осъдиха руската агресия срещу Украйна и заявиха, че изложението е платформа на диалога, а не на войната и на агресията", каза Георгий Тихи.

Той подчерта, че сега руската агресия в Украйна продължава и това означава, че нищо не се е променило. Защо тогава Русия се връща на Биеналето, попита говорителят.

Тихи подчерта, че Русия отхвърля всички предложения за край на войната, че отхвърля и диалога. "В контекста на умножаването на руските атаки срещу културното и историческото наследство на Украйна, е неморално да се кани Русия да участва в международни събития от такова равнище", каза говорителят.

"Ние говорим за една страна, която систематично унищожава всякаква култура на европейския континент. И това със сигурност не е започнало през 2022 г. Украйна страдаше от империалистичния подход на Русия, която се опита да заличи идентичноста и културата ни в продължение на векове. Но просто сега това придоби бруталната и варварска форма на една мащабна война", каза и говорителят пред "Евронюз".

"Ние също така сме наясно с тесните връзки между някои руски организации и руския военно-промишлен комплекс и следователно няма безпристрастност тук. Важно е да подчертаем, че в Русия културата и авторитарният режим не са разделени, те са взаимосвързани и руските власти използват културата като средство да оневинят военните си престъпления и да се опитат да повлияят на правителствата и на обществата в страни, подкрепящи мира, действайки посредством меката сила", каза говорителят и подчерта, че руският павилион на Венецианското биенале е част от пропагандата, свързана с воденето на войната.

Преди това украинският външен министър Андрий Сибига се обърна към организаторите на Биеналето, като им припомни, че руски атаки са били насочени по историческия център на украинския град Лвов във вторник и десетки хора са били ранени, а щети са били нанесени на манастирски комплекс там, който е вписан в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

"Това е противното лице на руското варварство - един обект на световното наследство на ЮНЕСКО е разрушен в центъра на Лвов. Тази варварщина ли искате да нормализирате на Биеналето?", заяви Сибига.

Европейските законодатели призоваха Брюксел незабавно да преустанови финансирането с еврофондове за Биеналето, ако Русия не бъде изтеглена от списъка с участниците.

Те също така призоваха за въвеждане на рестриктивни мерки срещу всяко физическо лице или организация. Евродепутатите подчертават и, че павилионът има връзки с руската държавна компания "Ростех", смятана за доставчик на оръжия за руската армия. Медии бяха написали преди това и, че куратор на павилиона е дъщерята на заместник-директора на тази държавна компания Николай Волобуев, докато един от проектите в павилиона ще бъде изпълнен под надзора на дъщерята на руския министър на външните работи Сергей Лавров.

Евродепутатите подчертават, че културата не е защита от носене на отговорност и че украинският народ, който се бори за ценностите, върху които ЕС е изграден, заслужава повече от подобно двусмислие.

Още в началото на март, когато стана ясно, че Русия се връща на Биеналето, 22 еврочленки плюс украинският министър на културата възразиха срещу това. Сред възразилите беше и България, парафирала протестно писмо.

Тогава украинското министерство на външните работи припомни, че "346 украински творци са загинали във войната в Украйна, че са били повредени 1707 монумента на културното наследство и 2503 обекта от културната инфраструктура. Над 35 000 музейни експоната са били откраднати от руснаците от Украйна. Преките щети върху украинското културно наследство от войната се оценяват на 4,5 милиарда долара, докато непреките са много по-високи, заяви тогава ведомството.

На 10 март ЕК осъди решението за връщането на Русия на Биеналето и заплаши да лиши Фондацията на Биеналето от европейска субсидия в размер на 2 милиона евро за три години.

Италианското министерство на културата също се противопостави на руското участие в Биеналето, като поясни, че Фондацията е взела сама това решение въпреки противопоставянето на италианското правителство.

Венецианското биенале ще се проведе от 9 май до 22 ноември. Проектът павилиона на Русия се нарича "Дърво, вкоренено в небето", като в него ще участват около 40 творци, някои от които и чужденци. Според информациите техните изпълнения ще бъдат записани в периода 4-9 и после излъчвани под формата на филм в павилиона.

Организаторите на Бинеалето казаха, че по време на него ще обърнат внимание и на руски дисиденти.

В средата на март в отворено писмо 182 творци надигнаха глас и срещу участието на Израел в Биеналето, съобщават сайтовете "Артфорум" и "Артривю". Творците казват, че това писмо е в отговор на призив от палестинското гражданско общество. Сред подписалите писмото има творци от различни павилиони на Биеналето, както и от общата експозиция на изложението.