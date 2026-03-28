Мицкоски очаква поевтиняване на бензина в Северна Македония

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски каза днес, че очаква в понеделник цената на бензин в страната да падне с два денара (0,016 евро), а дизелът евентуално да поскъпне с половин денар. В изявление за медиите Мицкоски днес каза, че мярката за намаляване на ДДС върху горивата дава очаквания резултат, предаде МИА.

"Много внимателно следим ситуацията с цената на петрола на световните пазари. Според нашите изчисления очакваме в понеделник бензините да поевтинеят с около два денара, а дизелът да остане на същата цена или да поскъпне с половин денар, така че намаляването на ДДС има директен положителен ефект", каза Мицкоски пред медиите след събитието „Youth Vision 2030: Западни Балкани, стабилност и изкуствен интелект в образованието", което се провежда в Скопие.

Той каза, че правителството ще следи ситуацията и през следващата седмица и ако е необходимо, мярката ще бъде удължена с още две седмици или евентуално ще се въведе нова мярка, свързана с акцизите.

Според Мицкоски няма намаление в използването на гориво, а потреблението в граничните райони на страната се е увеличило, като според него сега се потребяват около 200 хиляди литра дневно.

"Засега ситуацията е стабилна и няма нужда от ограничения. Намаляването на ДДС намали цената на горивата", каза Мицкоски, цитиран от БТА.